В Приморье рассказали о ситуации с COVID-19
- РИА Новости
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что всего заболевших в регионе 2,6 тыс., на лечении находятся 915.
«Лидерами по числу заболевших остаются крупные города Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, по заболеваемости на 100 тыс. населения — Находка, Владивосток, Партизанский район и Арсеньев», — заявила она.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.