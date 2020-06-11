В Приморье рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Приморском крае подтвердили 57 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

РИА Новости

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что всего заболевших в регионе 2,6 тыс., на лечении находятся 915. «Лидерами по числу заболевших остаются крупные города Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, по заболеваемости на 100 тыс. населения — Находка, Владивосток, Партизанский район и Арсеньев», — заявила она. Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.