В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

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В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
  • РИА Новости

Как пишет kp.ru, решение принял оперативный штаб после заслушивания докладов Минздрава и Роспотребнадзора.

Согласно оперативным данным на 11 июня, в регионе выявлен 5981 случай заболевания COVID-19, выздоровели 2068 человек, 59 умерли.

В начале июня власти края заявили, что регион приступает к первому этапу снятия ограничений: был отменён режим цифровых пропусков.

Ранее URA.RU передавало, что в ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня.

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