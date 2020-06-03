В Красноярском крае отменяется пропускной режим
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- РИА Новости
В частности, в регионе отменяется режим цифровых пропусков, при этом будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. В ряде районов режим самоизоляции снимается полностью.
Кроме того, разрешена работа химчисток и прачечных, ателье, станций по техобслуживанию автомобилей, магазинов непродовольственных товаров, имеющих отдельный вход и площадь не более 400 кв. м.
Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. Его продлили до 14 июня.