В Красноярском крае отменяется пропускной режим

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Красноярский край с 4 июня приступает к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Красноярском крае отменяется пропускной режим
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В частности, в регионе отменяется режим цифровых пропусков, при этом будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. В ряде районов режим самоизоляции снимается полностью.

Кроме того, разрешена работа химчисток и прачечных, ателье, станций по техобслуживанию автомобилей, магазинов непродовольственных товаров, имеющих отдельный вход и площадь не более 400 кв. м.

Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. Его продлили до 14 июня.

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