Эксперт оценил вероятность повышения цен на первичное жильё на 10—20%

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что средние цены на первичное жильё в России до конца 2020 года могут увеличиться на 10—20%.

В беседе с «Известиями» он отметил, что снижение ипотечных ставок позволило поддержать спрос и быстро восстановить рынок недвижимости.

«На фоне активного спроса стоимость новостроек может вырасти на 10—20% до конца года. Со снижением ипотечных ставок девелоперы получили своего рода дельту для покрытия издержек путём повышения цен. Такую дельту может создать лишь очередное снижение ипотечных ставок», — пояснил он.

По мнению специалиста, чтобы избежать дальнейшего роста цен, необходимо стимулировать рынок недвижимости на увеличение предложения в условиях повышенного спроса.

Ранее финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.