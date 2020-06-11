Эксперт оценил вероятность повышения цен на первичное жильё на 10—20%

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Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что средние цены на первичное жильё в России до конца 2020 года могут увеличиться на 10—20%.
Эксперт оценил вероятность повышения цен на первичное жильё на 10—20%
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» он отметил, что снижение ипотечных ставок позволило поддержать спрос и быстро восстановить рынок недвижимости.

«На фоне активного спроса стоимость новостроек может вырасти на 10—20% до конца года. Со снижением ипотечных ставок девелоперы получили своего рода дельту для покрытия издержек путём повышения цен. Такую дельту может создать лишь очередное снижение ипотечных ставок», — пояснил он.

По мнению специалиста, чтобы избежать дальнейшего роста цен, необходимо стимулировать рынок недвижимости на увеличение предложения в условиях повышенного спроса.

Ранее финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

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