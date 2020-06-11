Мишустин напомнил о важности своевременно доводить выплаты до медиков
- РИА Новости
«Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателя своевременно и в полном объёме», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, правительство выделило дополнительные средства для выплаты президентских доплат медицинским работникам.
«Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией», — добавил он.
Ранее стало известно, что более 100 тыс. сотрудников социальных учреждений получили выплаты за работу в период пандемии коронавирусной инфекции.