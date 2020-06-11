Мишустин напомнил о важности своевременно доводить выплаты до медиков

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Выплаты медикам и всем другим специалистам, которые работают с пациентами с коронавирусом, должны выплачиваться в срок и в полном объёме, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Мишустин напомнил о важности своевременно доводить выплаты до медиков
  • РИА Новости

«Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателя своевременно и в полном объёме», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, правительство выделило дополнительные средства для выплаты президентских доплат медицинским работникам.

«Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией», — добавил он.

Ранее стало известно, что более 100 тыс. сотрудников социальных учреждений получили выплаты за работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

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