В России получили допвыплаты более 100 тысяч социальных работников

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Более 100 тыс. сотрудников социальных учреждений получили выплаты за работу в период пандемии коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат — около 2,8 млрд рублей.
В России получили допвыплаты более 100 тысяч социальных работников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

«Перечислены выплаты 100 тыс. сотрудников соцучреждений, которые изолировались вместе со своими подопечными», — заявили в министерстве.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, «общая сумма выплат на сегодняшний момент составляет порядка 2,8 млрд рублей».

Он объяснил, что работникам оплачивают каждую смену, которая была проведена ими в соцучреждении, перешедшем на закрытый режим работы.

В ведомстве добавили, что условием получения выплаты является работа в 14-дневной смене в учреждении без ухода домой.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на дополнительные выплаты специалистам стационарных учреждений социального обслуживания в Приморском крае направили более 28 млн рублей.

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