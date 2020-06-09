В Приморском крае рассказали о дополнительных выплатах для соцработников

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На дополнительные выплаты специалистам стационарных учреждений социального обслуживания в Приморском крае направили более 28 млн рублей.
В Приморском крае рассказали о дополнительных выплатах для соцработников
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Господдержку за работу в особых условиях получили более 1,5 тыс. сотрудников домов-интернатов для пожилых и детских реабилитационных центров.

По данным краевого Министерства труда и социальной политики, на работу в закрытом режиме с 1 мая перешли 26 учреждений.

«Периодичность смены работников — не чаще чем один раз в две недели», — сказали в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии коронавирусной инфекции.

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