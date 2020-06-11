Кабмин выделит 16 млрд рублей учреждениям образования и медицины

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Правительство России выделит около 16 млрд рублей на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений для компенсации снижения доходов и выплат зарплат сотрудникам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
Кабмин выделит 16 млрд рублей учреждениям образования и медицины
  • РИА Новости

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы предоставим финансовую помощь таким организациям из резервного фонда правительства, выделим около 16 млрд рублей. Эти средства компенсируют снижение доходов федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений и, что особенно важно, позволят обеспечить выплату зарплат сотрудникам», — сказал он в ходе заседания кабмина.

Ранее кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома.

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