Кабмин выделит 16 млрд рублей учреждениям образования и медицины
- РИА Новости
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мы предоставим финансовую помощь таким организациям из резервного фонда правительства, выделим около 16 млрд рублей. Эти средства компенсируют снижение доходов федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений и, что особенно важно, позволят обеспечить выплату зарплат сотрудникам», — сказал он в ходе заседания кабмина.
Ранее кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома.