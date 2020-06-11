Кабмин выделит 16 млрд рублей учреждениям образования и медицины

Правительство России выделит около 16 млрд рублей на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений для компенсации снижения доходов и выплат зарплат сотрудникам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

РИА Новости