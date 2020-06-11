В Москве будут производить медизделия для людей с ограниченными возможностями

В столице с конца 2021 года начнётся производство медицинских изделий для стомированных больных.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных», — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в 2019 году власти столицы заключили с компанией «Гемамед» контракт, согласно которому до 2022 года инвестор должен вложить в производство около 1 млрд рублей.

Отмечается, что производством займётся технополис «Москва».

Ранее, как передавала газета «Известия», ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв рассказал о новом способе борьбы с последствиями влияния коронавируса на организм.