Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, почему взялся за дело бесплатно

Адвокат Александр Добровинский, который стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему взялся за дело бесплатно.

«У меня было одно условие, которое я сразу выдвинул: что я могу взяться за это дело только на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Это предложение было принято семьёй», — сказал юрист.

По его словам, после ДТП ему позвонил кто-то из окружения Ефремова и предложил взяться за дело с его стороны.

«Я не стал даже разговаривать с этим человеком. Причина та же самая, почему я ответил на предложение семьи. Причина важнейшая: я знаю, как это дело решить в пользу Ефремова. Знаю. Собственно, поэтому и отказался. Зная, как решить это дело в пользу Ефремова, и когда мне вдруг, совершенно неожиданно поступило предложение от семьи и мы договорились, что будем работать вместе — я стану их представителем, их адвокатом, вот это моё знание толкнуло меня на то, что я должен это предложение принять. Потому что, наверное, против меня будет мой коллега, который может пойти тем же путём, что предполагал и я», — отметил Добровинский.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу в центре Москвы и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.