Власти Подмосковья заявили о планах по скорому открытию ТЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил о планах по скорому открытию торговых центров и летних веранд в Подмосковье.

По его словам, торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Московской области могут быть открыты уже перед выходными 12—14 июня.

«Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведём консультации с санитарным врачом», — цитирует его ТАСС.

Ранее Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой.

В конце мая губернатор Московской области, говоря о сроках действия масочного режима, предположил, что «часто» люди будут «видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус».