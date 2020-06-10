Власти Подмосковья заявили о планах по скорому открытию ТЦ
- РИА Новости
По его словам, торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Московской области могут быть открыты уже перед выходными 12—14 июня.
«Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведём консультации с санитарным врачом», — цитирует его ТАСС.
Ранее Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой.
В конце мая губернатор Московской области, говоря о сроках действия масочного режима, предположил, что «часто» люди будут «видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус».