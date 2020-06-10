Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят в Рязанской области

Похороны погибшего в результате аварии, произошедшей по вине актёра Михаила Ефремова, жителя Рязанской области Сергея Захарова пройдут в его родном селе Кузьминское 11 июня.

Об этом РИА Новости рассказал протоиерей Геннадий Черкасов, благочинный церковного округа.

«Завтра (11 июня. — RT) в 07:00 родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией Матери в селе Константинове», — сказал он, добавив, что Константиново находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров.

В свою очередь, глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил агентству, что похоронят Захарова 11 июня на местном кладбище. По его словам, из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции все участники церемонии будут в масках и перчатках.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее прокуратура сообщила, что в крови актёра также нашли наркотики.