Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят в Рязанской области

Короткая ссылка
Похороны погибшего в результате аварии, произошедшей по вине актёра Михаила Ефремова, жителя Рязанской области Сергея Захарова пройдут в его родном селе Кузьминское 11 июня.
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят в Рязанской области
  • © ЦОДД

Об этом РИА Новости рассказал протоиерей Геннадий Черкасов, благочинный церковного округа.

«Завтра (11 июня. — RT) в 07:00 родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией Матери в селе Константинове», — сказал он, добавив, что Константиново находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров.

В свою очередь, глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил агентству, что похоронят Захарова 11 июня на местном кладбище. По его словам, из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции все участники церемонии будут в масках и перчатках.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее прокуратура сообщила, что в крови актёра также нашли наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить