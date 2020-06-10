Дело Ефремова передадут в ГУ МВД по Москве

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Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова.
Дело Ефремова передадут в ГУ МВД по Москве
  • © Пресс-служба Таганского суда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефёдову.

«Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве», — сказала она.

Уточняется, что в настоящий момент дело находится в УВД по ЦАО.

Вместе с тем Попов поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии Ефремов выразил готовность помочь семье погибшего.

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