В Удмуртии направили более 37 млн рублей на ликвидацию свалок

В Удмуртии рассказали о работе по ликвидации свалок. Основные мероприятия начнутся в середине июня.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Всего будет вывезено 50 свалок из 15 районов республики. На эти цели выделено более 37 млн рублей. Больше всего свалок вывезут в Кизнерском районе, в списке 20 несанкционированных свалок», — рассказали в пресс-службе.

Всего в 2020 году должно быть ликвидировано более 80 свалок.

Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.