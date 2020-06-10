В Удмуртии направили более 37 млн рублей на ликвидацию свалок

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В Удмуртии рассказали о работе по ликвидации свалок. Основные мероприятия начнутся в середине июня.
В Удмуртии направили более 37 млн рублей на ликвидацию свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Всего будет вывезено 50 свалок из 15 районов республики. На эти цели выделено более 37 млн рублей. Больше всего свалок вывезут в Кизнерском районе, в списке 20 несанкционированных свалок», — рассказали в пресс-службе.

Всего в 2020 году должно быть ликвидировано более 80 свалок.

Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.

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