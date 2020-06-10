В Адыгее рассказали о возобновлении муниципальных пассажирских перевозок

В Адыгее рассказали о работе по возобновлению муниципальных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявили в республиканском Минстрое, с 10 июня запущено два автобусных маршрута (Шевченко — Первомайский — Майкоп и Майкоп — ВИР). Пока они работают в ограниченном режиме.

В пресс-службе мэрии Майкопа отметили, что с 8 июня частично возобновились пассажирские перевозки на автобусах ПАЗ по маршрутам №2, 51, 110, 10, 14, 15 и 52.

В салонах общественного транспорта регулярно проводят дезинфекцию.

«Пассажиры без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в общественный транспорт допускаться не будут», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.