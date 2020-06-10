В Адыгее рассказали о возобновлении муниципальных пассажирских перевозок

Короткая ссылка
В Адыгее рассказали о работе по возобновлению муниципальных пассажирских перевозок.
В Адыгее рассказали о возобновлении муниципальных пассажирских перевозок
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявили в республиканском Минстрое, с 10 июня запущено два автобусных маршрута (Шевченко — Первомайский — Майкоп и Майкоп — ВИР). Пока они работают в ограниченном режиме.

В пресс-службе мэрии Майкопа отметили, что с 8 июня частично возобновились пассажирские перевозки на автобусах ПАЗ по маршрутам №2, 51, 110, 10, 14, 15 и 52.

В салонах общественного транспорта регулярно проводят дезинфекцию.

«Пассажиры без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в общественный транспорт допускаться не будут», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить