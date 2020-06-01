Международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием. Все службы аэропорта готовы ко встрече пассажиров», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и в здании, и в самолётах. Также требуется соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока.