В понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.

Об этом сообщает URA.RU.

«Воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием. Все службы аэропорта готовы ко встрече пассажиров», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и в здании, и в самолётах. Также требуется соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока.