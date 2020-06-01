Международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу

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В понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.
Международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием. Все службы аэропорта готовы ко встрече пассажиров», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и в здании, и в самолётах. Также требуется соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока.

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