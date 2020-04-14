Аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«По данным за первые 12 дней апреля, пассажиропоток в аэропорту Симферополь уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что за весь день 13 апреля было принято и отправлено 480 пассажиров, что в 19 раз меньше, чем в этот же день в прошлом году.
Среднее число занятых в самолёте мест не превысило 20%.
Ранее URA.RU сообщало, что международный аэропорт Перми временно изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.