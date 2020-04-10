Международный аэропорт Перми изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом

Международный аэропорт Перми временно изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 10 апреля до 1 мая 2020 года аэропорт Большое Савино будет работать с 08:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00 будет технологический перерыв в обслуживании пассажиров, грузов и воздушных судов», — заявили в пресс-службе.

Также с 10 апреля изменено расписание рейсов авиакомпаний.

Ранее в Челябинске рассказали о новом режиме работы аэропорта.

Портал kp.ru со ссылкой на пресс-службу ВВСС сообщал, что петербургский аэропорт Пулково объявил о переходе на сокращённый режим работы с 10 апреля.