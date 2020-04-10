В Челябинске рассказали о новом режиме работы аэропорта

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске с 10 апреля будет закрыт для пассажиров с 08:20 до 15:10.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта, новый порядок будет действовать до особого распоряжения.

«Аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 15:10 до 08:20. В период с 08:20 до 15:10 аэропорт будет закрыт, в том числе и доступ в терминалы. Информацию об изменениях в расписании рейсов можно будет получить у авиаперевозчиков или по телефонам справочной аэропорта», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что основной причиной перехода на новый регламент в аэропорту назвали запланированные ремонтные работы на аэродроме.

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу ВВСС сообщал, что петербургский аэропорт Пулково объявил о переходе на сокращённый режим работы с 10 апреля.