В Челябинске рассказали о новом режиме работы аэропорта
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- РИА Новости
Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта, новый порядок будет действовать до особого распоряжения.
«Аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 15:10 до 08:20. В период с 08:20 до 15:10 аэропорт будет закрыт, в том числе и доступ в терминалы. Информацию об изменениях в расписании рейсов можно будет получить у авиаперевозчиков или по телефонам справочной аэропорта», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что основной причиной перехода на новый регламент в аэропорту назвали запланированные ремонтные работы на аэродроме.
Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу ВВСС сообщал, что петербургский аэропорт Пулково объявил о переходе на сокращённый режим работы с 10 апреля.