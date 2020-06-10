В Челябинске рассказали о ходе работ по рекультивации свалки

В Челябинске продолжаются работы по рекультивации городской свалки.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«По свалке большая часть технических работ завершена. Это первый шаг по наведению экологического порядка в регионе», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Свалку закрыли осенью 2018 года. Рекультивацию должны закончить к ноябрю 2021-го. В настоящее время территория почти полностью накрыта специальной геомембраной, отсыпана супесью.

«Вопросы экологии для региона, для Челябинска очень принципиальны. Мы будем требовать выполнения всех уже заключённых соглашений и всех дополнительных мероприятий», — отметил Текслер.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Кашире открыли новый комплекс по переработке бытовых отходов.