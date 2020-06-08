В Подмосковье открыли новый комплекс по переработке бытовых отходов

В подмосковной Кашире открыли новый комплекс по переработке бытовых отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Предприятие может сортировать 300 тыс. тонн мусора в год. По всему региону это восьмой подобный комплекс.

Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, в настоящее время одна из основных задач — убрать все свалки до конца года.

«Стоят оптические сепараторы. Они отделяют пластик от не пластика. И дальше уже стоят баллистические сепараторы, в которых происходит разделение полимеров 2D и 3D по разным сортировочным постам», — цитирует ОТР заместителя генерального директора комплекса Игоря Хопёрского.

Ранее сообщалось, что в Московской области направили на вторичную переработку более 1,8 млн тонн бытовых отходов.