В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,8 млн тонн бытовых отходов
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день введены в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.
По его словам, восьмой комплекс введут в строй в ближайшие дни.
На новых предприятиях используются современные технологии, позволяющие безопасно утилизировать отходы.
Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.