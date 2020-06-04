В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,8 млн тонн бытовых отходов

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В Московской области направили на вторичную переработку более 1,8 млн т. бытовых отходов. К концу 2020 года объём может составить около 3 млн т.
В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,8 млн тонн бытовых отходов
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день введены в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По его словам, восьмой комплекс введут в строй в ближайшие дни.

На новых предприятиях используются современные технологии, позволяющие безопасно утилизировать отходы.

Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.

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