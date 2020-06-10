В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору мороженого

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В Санкт-Петербургском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать мороженое.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору мороженого
  • Pixabay

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в первую очередь необходимо обратить внимание на информацию на этикетке, где указаны состав, вес, наличие стабилизаторов, а также на внешний вид. 

По словам специалистов, качественное мороженое должно быть равномерно окрашено.

«Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, любая деформация продукта указывает на нарушение режима хранения.

Кроме того, эксперты напомнили о необходимости проверять срок годности мороженого.

Ранее врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik прокомментировала данные о вреде употребления мороженого.

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