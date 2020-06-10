В Мурманской области провели более 100 тысяч тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
В оперштабе также опровергли информацию о том, что в области якобы перегружены лаборатории.
«Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день развёрнутые мощности сразу трёх лабораторий областного Минздрава полностью покрывают потребность в проведении тестирования», — сказали в штабе.
Там отметили, что средний срок получения результата составлял и составляет не более суток. За 24 часа лаборатории могут проводить около 2 тыс. тестов.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавирусной инфекции.