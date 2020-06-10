Концерн КРЭТ проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» проведёт дополнительную проверку аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых после 1 апреля, в связи с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на концерн.
Концерн КРЭТ проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
  • © РИА Новости / Павел Львов

«В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ «Авента-М», — заявили в концерне.

Указывается, что аппараты испытают при повышенных нагрузках и нештатных ситуациях.

Также некоторые проверки проведут в больницах совместно с медицинским персоналом с целью оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации.

Ранее Следственный комитет организовал расследование из-за инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Росздравнадзор объявил о приостановке обращения на территории России аппаратов «Авента-М», произведённых начиная с 1 апреля.

Пожары в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погиб один человек, во втором — пять.

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