СК проверяет завод-производитель аппаратов ИВЛ в Екатеринбурге
- РИА Новости
«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «КРЭТ».
Ранее Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
По данным ведомства, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов.
Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.