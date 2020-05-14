СК проверяет завод-производитель аппаратов ИВЛ в Екатеринбурге

На АО «Уральский приборостроительный завод» проходит проверка Следственного комитета, после того как аппараты искусственной вентиляции лёгких этого производителя загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «КРЭТ».

Ранее Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.

По данным ведомства, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов.

Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.