Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
- АГН «Москва»
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Он отметил, что логика снятия ограничений «достаточно понятная».
«Когда мы входили цифры были около 300 заболевших в сутки, но при этом динамика была положительная, был достаточно серьёзный рост и мы достигли цифры больше двух тысяч», — заявил Немерюк.
Он отметил, что в настоящий момент «динамика идёт обратная, с каждым днём заболевших становится всё меньше, меньше и меньше».
При этом он подчеркнул, что «ключевой момент, чтобы эта динамика сохранилась».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.
Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений.