Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». Он пояснил, что «по факту цифры говорят сами за себя, идёт действительно хорошая динамика по снижению выявленных забелевших» коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что логика снятия ограничений «достаточно понятная».

«Когда мы входили цифры были около 300 заболевших в сутки, но при этом динамика была положительная, был достаточно серьёзный рост и мы достигли цифры больше двух тысяч», — заявил Немерюк.

Он отметил, что в настоящий момент «динамика идёт обратная, с каждым днём заболевших становится всё меньше, меньше и меньше».

При этом он подчеркнул, что «ключевой момент, чтобы эта динамика сохранилась».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений.