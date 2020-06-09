Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

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Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». Он пояснил, что «по факту цифры говорят сами за себя, идёт действительно хорошая динамика по снижению выявленных забелевших» коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Он отметил, что логика снятия ограничений «достаточно понятная».

«Когда мы входили цифры были около 300 заболевших в сутки, но при этом динамика была положительная, был достаточно серьёзный рост и мы достигли цифры больше двух тысяч», — заявил Немерюк.

Он отметил, что в настоящий момент «динамика идёт обратная, с каждым днём заболевших становится всё меньше, меньше и меньше».

При этом он подчеркнул, что «ключевой момент, чтобы эта динамика сохранилась».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

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