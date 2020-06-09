В Москве заработали все виды проездных билетов

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Все виды проездных для поездок на транспорте вновь заработали в Москве.
В Москве заработали все виды проездных билетов
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

«Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что покупать билеты у водителей в наземном транспорте пока нельзя.

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