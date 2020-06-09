В Подмосковье оставят около 4 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

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Около 4 тыс. инфекционных коек в 20 медицинских учреждениях Московской области оставят для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Подмосковье оставят около 4 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Обратное перепрофилирование инфекционных стационаров пройдёт в три этапа. В результате в Московской области предполагается оставить более 20 отделений общей мощностью почти 4 тыс. коек для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что к обычному режиму работы вернутся десять временных инфекционных центров на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подготовят план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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