В Удмуртии отменят карантин для приезжающих из других регионов

В Удмуртии с 15 июня отменят карантин для граждан, приезжающих из других регионов.

Как сообщает izh.kp.ru, об этом глава республики Александр Бречалов заявил в прямом эфире в Instagram с руководителем Департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

По словам Бречалова, в регионе начнут снимать внутренние посты контрольно-пропускных пунктов.

Двухнедельный карантин по-прежнему обязаны соблюдать вахтовики, которые работают в регионах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.