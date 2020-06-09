В Удмуртии отменят карантин для приезжающих из других регионов

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В Удмуртии с 15 июня отменят карантин для граждан, приезжающих из других регионов.
В Удмуртии отменят карантин для приезжающих из других регионов
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Как сообщает izh.kp.ru, об этом глава республики Александр Бречалов заявил в прямом эфире в Instagram с руководителем Департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

По словам Бречалова, в регионе начнут снимать внутренние посты контрольно-пропускных пунктов.

Двухнедельный карантин по-прежнему обязаны соблюдать вахтовики, которые работают в регионах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.

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