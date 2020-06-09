В «Норникеле» рассказали о работах по ликвидации ЧП в Норильске

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Свыше 32 тыс. кв. м воды очищено от загрязнения нефтепродуктами в реках Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе «Норникеля».
В «Норникеле» рассказали о работах по ликвидации ЧП в Норильске
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

«Проводится нейтрализация топлива вдоль реки Далдыкан. Всего нейтрализовано 32 600 кв. м, в том числе 6 тыс. за сутки», — говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли 23 тыс. куб. м загрязнённого грунта.

Ранее стало известно, что на месте ЧП собрано свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

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