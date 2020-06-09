Под Норильском собрали более 5 тысяч кубометров водонефтяной смеси

Короткая ссылка
На месте разлива нефтепродуктов под Норильском собрано свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси.
Под Норильском собрали более 5 тысяч кубометров водонефтяной смеси
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

«Мы (за последние сутки. — RT) собрали почти 3 тыс. кубометров водно-топливной смеси с территории реки. В настоящее время это уже свыше 5 тыс. (кубометров в общей сложности. — RT). Мы увеличили сбор практически чуть более чем в два раза за прошедшие сутки», — приводит ТАСС слова первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

Он отметил, что это связано с переброской резервных ёмкостей с помощью авиации.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценкам МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить