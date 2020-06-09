Под Норильском собрали более 5 тысяч кубометров водонефтяной смеси

На месте разлива нефтепродуктов под Норильском собрано свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси.

«Мы (за последние сутки. — RT) собрали почти 3 тыс. кубометров водно-топливной смеси с территории реки. В настоящее время это уже свыше 5 тыс. (кубометров в общей сложности. — RT). Мы увеличили сбор практически чуть более чем в два раза за прошедшие сутки», — приводит ТАСС слова первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

Он отметил, что это связано с переброской резервных ёмкостей с помощью авиации.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценкам МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.