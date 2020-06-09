Фитнес-тренер рассказала, как возобновить тренировки после режима самоизоляции
- Reuters
«Всё-таки за три месяца без тренировок наше тело изменилось, и если сразу начинать заниматься с той нагрузкой, которая была до начала самоизоляции, то можно запросто травмироваться», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, кардионагрузки не должны быть высокоинтенсивными, чтобы нормализовать сердечно-сосудистую систему.
Как пояснила Пирогова, форму желательно возвращать постепенно, в течение трёх недель в лайтовом режиме.
Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.