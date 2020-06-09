Адвокат: Ефремов пока не выразил отношения к новому обвинению
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- РИА Новости
«Вчера его допрашивали в качестве подозреваемого, он свою причастность не отрицал, официального предъявления обвинения ещё не было», — приводит РИА Новости слова юриста.
Как отметил Чернышёв, актёра допросили до возбуждения уголовного дела, в то время как официальное признание вины происходит во время допроса после предъявления обвинений.
По словам адвоката, новый допрос пока не состоялся «по техническим причинам».
Ранее сообщалось, что актёр признал свою вину в ДТП.
Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
Экспертиза показала, что актёр в момент аварии был пьян.