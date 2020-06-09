Адвокат: Ефремов пока не выразил отношения к новому обвинению

Актёр Михаил Ефремов, который накануне устроил ДТП в центре Москвы, пока не прокомментировал своё отношение к новому обвинению. Об этом заявил его адвокат Виталий Чернышёв.

«Вчера его допрашивали в качестве подозреваемого, он свою причастность не отрицал, официального предъявления обвинения ещё не было», — приводит РИА Новости слова юриста.

Как отметил Чернышёв, актёра допросили до возбуждения уголовного дела, в то время как официальное признание вины происходит во время допроса после предъявления обвинений.

По словам адвоката, новый допрос пока не состоялся «по техническим причинам».

Ранее сообщалось, что актёр признал свою вину в ДТП.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Экспертиза показала, что актёр в момент аварии был пьян.