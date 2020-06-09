Врач рассказала, как поддерживать иммунитет

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Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии РНИМУ­ им. Н.И. Пирогова Ольга Пащенко рассказала, как поддерживать иммунитет.
Врач рассказала, как поддерживать иммунитет
  • Pixabay

«Многие факторы могут подорвать иммунитет. Например, вредные привычки, гиподинамия, плохая экология», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, фастфуд, сладости и мучное лучше употреблять по минимуму и питание в целом должно быть разнообразным, с достаточным количеством белка, витаминов и микро­элементов.

Как отметила Пащенко, также необходимы достаточная физическая активность, хотя бы регулярные прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима труда и отдыха, полноценный сон.

«Если человек вдруг начинает чаще и тяжелее болеть, ему стоит остановиться и подумать, что он делает не так», — добавила она.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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