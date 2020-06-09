Аэропорт Пулково продолжит работу в сокращённом режиме до 30 июня

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Петербургский аэропорт Пулково продолжит работу в сокращённом режиме до 30 июня.
Аэропорт Пулково продолжит работу в сокращённом режиме до 30 июня
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

График работы 10 июня — с 8:00 до 00:00, с 11 до 30 июня — с 6:00 до 00:00.

Вход в пассажирский терминал открыт с 4:00. Вечером терминал закрывается на вход с 1:00.

Как отметили в пресс-службе, сокращённый режим не распространяется на аэронавигационные службы, работу систем связи, светосигнального оборудования аэропорта и аварийно-спасательные подразделения.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.

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