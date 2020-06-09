В Бурятии за сутки выявили 79 случаев коронавируса

В Бурятии в течение суток число больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 79. За время пандемии в регионе подтверждено 1956 случаев.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 09.06.2020 зарегистрировано 1956 (+79) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — указано в сообщении.

В том числе в Улан-Удэ с начала пандемии подтверждено 1077 случаев.

За всё время в регионе выздоровели от коронавируса 1154 человек, также зафиксировано 11 летальных случаев.

Днём ранее в Бурятии было подтверждено 44 случая COVID-19.

Ранее на Камчатке у 25 сотрудников дома ребёнка выявили коронавирус.