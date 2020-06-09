За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных

Короткая ссылка
За сутки в России выздоровели 46 военных, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, общее число излечившихся составляет 4455. Об этом сообщили в российском Минобороны.
За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.

Уточняется, что более 12,1 тыс. военных сняты с медицинского контроля по COVID-19.

30 мая в Минобороны отмечали, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить