В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

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В Минобороны России сообщили, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев заболевания COVID-19.
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
  • РИА Новости

«В течение последних недель отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки в ВС России выздоровели 82 военнослужащих с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 3497.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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