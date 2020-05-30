В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

В Минобороны России сообщили, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев заболевания COVID-19.

«В течение последних недель отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки в ВС России выздоровели 82 военнослужащих с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 3497.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции.