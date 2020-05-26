Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

В органах военного управления и воинских частях Вооружённых сил России выявлено 1520 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минобороны.

Согласно опубликованному бюллетеню, 663 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны, 383 военных изолированы по месту службы, 18 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и ещё 456 изолированы на дому.

Из них 1511 не имеют симптомов заболевания.

Кроме того, в настоящее время проходят лечение от коронавируса 623 военнослужащих, в том числе курсанты и слушатели высших военных учебных заведений, а также 378 сотрудников гражданского персонала ВС России.

При этом в Минобороны отметили устойчивую тенденцию превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 3062 человек... Общая численность снятых с контроля медиков военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 9389», — говорится в бюллетене.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции.