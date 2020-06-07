Более 4,4 тысячи российских военных выздоровели после коронавируса

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Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 4409. Об этом заявили в российском Минобороны.
Более 4,4 тысячи российских военных выздоровели после коронавируса
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 78 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4409», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.

На данный момент в вооружённых силах у 1510 человек тест на коронавирус показал положительный результат. 

Уточняется, что более 12 тыс. военных сняты с медицинского контроля по COVID-19.

30 мая в Минобороны отмечали, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев COVID-19.

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