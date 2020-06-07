Более 4,4 тысячи российских военных выздоровели после коронавируса

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 4409. Об этом заявили в российском Минобороны.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 78 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4409», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.

На данный момент в вооружённых силах у 1510 человек тест на коронавирус показал положительный результат.

Уточняется, что более 12 тыс. военных сняты с медицинского контроля по COVID-19.

30 мая в Минобороны отмечали, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев COVID-19.