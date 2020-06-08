В Удмуртии рассказали о выплатах медработникам за май

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За май в Удмуртии ежемесячные выплаты получили 752 медработника из десяти организаций — за выполнение особо важных работ в оказании помощи заболевшим COVID-19. Общая сумма — 55,5 млн рублей.
В Удмуртии рассказали о выплатах медработникам за май
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил заместитель председателя правительства региона Анатолий Строков на аппаратном совещании.

Всего в республику из федерального бюджета направили более 173 млн рублей. Их должны получить 1,5 тыс. человек, в том числе врачи, средний и младший медперсонал стационаров и скорой помощи, водители.

Ещё 2,5 тыс. работников получили выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в оказании медпомощи заболевшим коронавирусной инфекцией. Общий объём выплат — 67,7 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о выплатах медработникам в Туринске.

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