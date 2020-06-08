В ВШЭ прокомментировали идею введения почасовой оплаты труда
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- РИА Новости
«Нам нужно устанавливать почасовую оплату труда в том числе и для того, чтобы оплачивать тех людей, которые заняты неполное рабочее время и по срочным договорам. Вопрос только в её размере. Сейчас она предлагается выше МРОТ, поэтому не должна очень сильно ущемлять интересы работников», — отметила эксперт в беседе с НСН.
Она добавила, что в России нужно развивать гибкие формы занятости.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею установить фиксированную почасовую заработную плату.