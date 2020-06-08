В ВШЭ прокомментировали идею введения почасовой оплаты труда

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская прокомментировала инициативу по введению почасовой оплаты труда.

«Нам нужно устанавливать почасовую оплату труда в том числе и для того, чтобы оплачивать тех людей, которые заняты неполное рабочее время и по срочным договорам. Вопрос только в её размере. Сейчас она предлагается выше МРОТ, поэтому не должна очень сильно ущемлять интересы работников», — отметила эксперт в беседе с НСН.

Она добавила, что в России нужно развивать гибкие формы занятости.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею установить фиксированную почасовую заработную плату.