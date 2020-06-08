Опубликован документ о смягчении порядка въезда и выезда из России

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На сайте правительства России опубликован документ, который смягчает порядок въезда и выезда из страны.
Опубликован документ о смягчении порядка въезда и выезда из России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Россияне смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право будет также у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или учёбу.

Иностранцы смогут въехать в Россию при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.

Согласно постановлению, и россияне, и иностранцы должны будут предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об ослаблении ограничений на въезд и выезд из страны.

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