Опубликован документ о смягчении порядка въезда и выезда из России
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- РИА Новости
Россияне смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право будет также у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или учёбу.
Иностранцы смогут въехать в Россию при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.
Согласно постановлению, и россияне, и иностранцы должны будут предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об ослаблении ограничений на въезд и выезд из страны.