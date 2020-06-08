Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж

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Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, на работу и на учёбу. Как заявил российский премьер Михаил Мишустин, было подписано соответствующее постановление.
Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он напомнил, что в марте для предотвращения распространения коронавируса Россия временно ограничила въезд в страну иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу.

«Подписано распоряжение правительства, которое даёт возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учёбу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал председатель правительства.

Кроме того, въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также — однократно — «те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе».

Ранее Мишустин в ходе совещания отметил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. 

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