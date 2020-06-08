В Госдуме разрабатывают проект об утилизации медицинских отходов

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о законопроекте об утилизации медицинских отходов.

Как передаёт «Парламентская газета», в настоящее время, согласно санитарным правилам, медицинскими отходами считаются те, которые образуются на территориях больниц и поликлиник.

При этом, по мнению парламентария, необходимо регламентировать систему утилизации масок и перчаток населением.

«Сегодня деятельность по обращению с медотходами не лицензируется в принципе. В этой сфере полно шарлатанов и преступников, которые берут деньги за эту работу, а по факту её не делают и в лучшем случае выбрасывают в обычные контейнеры шприцы, биологические, операционные и инфицированные отходы, просроченные лекарства и вакцины, пробирки с кровью», — пояснил депутат.

В Госдуме полагают, что введение лицензирования позволит навести порядок в этой сфере.

Ранее врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform напомнил о важности ношения масок и перчаток.