Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.

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В конце мая Госдума приняла закон о едином информационном регистре.

Планируется, что в нём будут отображены Ф. И. О., дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение, вести ресурс будет ФНС.

Закон, как заявляли в нижней палате парламента, должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.