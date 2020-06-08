Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Документ размещён на портале правовой информации.

В конце мая Госдума приняла закон о едином информационном регистре

Планируется, что в нём будут отображены Ф. И. О., дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение, вести ресурс будет ФНС. 

Закон, как заявляли в нижней палате парламента, должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.

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