Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.

Как заявили в пресс-службе палаты, в регистр войдут Ф. И. О., дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Вести ресурс будет ФНС на основании имеющихся у неё данных, а также сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов.

«Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений», — говорится в сообщении.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.

Соответствующий закон был принят депутатами во втором чтении 17 апреля. Как отмечали в Госдуме, система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, а также сборов и других обязательных платежей.