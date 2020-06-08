В Мурманске рассказали о строительстве обходного ж/д пути
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- РИА Новости
«Ведутся работы по укладке объездного маршрута, это участок 5,7 км, который в настоящее время активно строится. В процессе строительства задействованы более 100 единиц техники и почти 300 человек живой силы. На сегодняшний день уложено порядка 3 км из необходимых 5,7 км», — приводит ТАСС слова заместителя губернатора Мурманской области Юрия Сердечкина.
Он отметил, что работы планируется завершить до 23 июня.
По словам заместителя губернатора, уже пройдены две сложные точки на маршруте.
1 июня под Мурманском обрушился железнодорожный аварийный мост, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком. По этому факту завели уголовное дело. Железнодорожное сообщение с городом было прервано. К восстановлению моста подключились военные.