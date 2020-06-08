В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.

«В Московской области ещё 569 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 031 человека», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые делают в регионе в сутки.

5 июня Воробьёв сообщал, что индекс распространения COVID-19 в Подмосковье составляет «то 0,89, то 0,95».